Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, с какими странами Путин на самом деле может вести диалог. Также в связи с введением новых санкций США против России у главы Кремля появились новые проблемы.
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Кто общается с Путиным
Поскольку Россия входит в состав БРИКС, то Путин может разговаривать со странами-участниками этого объединения.
Я посчитал, какая доля России в БРИКС. Если взять ВВП пяти стран, то доля России в нем – 8 процентов. Она четвертая страна в БРИКС по ВВП – не первая. Однако его участники с Путиным общаются,
– отметил политтехнолог.
Сейчас организаторы всячески пытаются "возродить" БРИКС, например, проводят "Игры БРИКС" как альтернативу Олимпийским играм.
Санкции действуют
"На самом деле Путина сейчас волнуют две важные темы: Си Цзиньпин и Реджеп Эрдоган как контрагенты снаружи России, через которые нужно что-то покупать. Москву сегодня отрезали от возможности что-то покупать за доллары и евро. Это для них огромная проблема, и поэтому Путин сейчас уговаривает китайцев не придерживаться санкций США, в частности тех, что были введены с 12 июня", – пояснил Михаил Шейтельман.
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, по его словам, представители российского бизнеса говорили о том, что перевод средств в Китай занимает 3 месяца. А после введения новых санкций платежи могут вообще больше никогда не проходить. Тогда россиянам непонятно, где покупать. Речь идет не о ракетах – покупать вообще хоть что-то.
Также, как отметил Михаил Шейтельман, на этой неделе Путин сделал интересное заявление – он оправдывал Эрдогана. Мол, говорят, что "на 30 процентов снизился товарооборот с Турцией". Это, по словам главы Кремля произошло, потому что все "подешевело". Но он заверил, что цены снова вырастут и тогда объем товарооборота "восстановится.
Больше о санкциях, которые ввели США против России
- Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, которые будут действовать против 30 физических лиц и более 200 юридических лиц России. Также ограничения направлены в отношении Национального клирингового центра, Национального расчетного депозитария и Московской биржи.
- Санкции в частности распространяются на российские банки – "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", "Сбербанк России", "ВТБ Банк" и "ВТБ Капитал Холдинг" и их зарубежные представительства.
- В рамках новых санкций запрещается предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.
- Санкции вступили в силу 12 июня, и уже на следующий день Мосбиржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро. Это означает, что на бирже больше нельзя будет проводить торги финансовыми инструментами, акциями, драгоценными металлами и т. д.
- Кроме того, санкции США уже привели к мощным последствиям в России. После того как Мосбиржа прекратила торги с долларом и евро, в отделениях российских банков закончилась наличная валюта из-за резкого повышения спроса.