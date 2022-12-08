Путин признал, что воюет против Украины с 2014 года, – Жданов поймал диктатора на лжи

Накануне Владимир Путин сделал несколько заявлений. Он отметил, что война в Украине может стать продолжительным процессом. Также он "порадовался", что России удалось взять какие-то новые территории.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что пока неясно, какие именно территории. Возможно, глава Кремля имел в виду оккупированные Россией части Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и почти всю Луганскую.

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Извращение фактов

По словам военного эксперта, оказывается, что для Путина захват чужих территорий – это радость.

Жданов отметил, что во время своего выступления глава Кремля признал, что ведет войну против Украины, а не так называемую специальную военную операцию.

То есть в начале речи он назвал ее "СВО", а затем заявил, что "война была начата не нами, а в 2014 году после госпереворота - властью Украины". Такая вот интерпретация,

– подчеркнул он.

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По мнению Олега Жданова, это полное извращение фактов.

"Русские спецсилы, ворвавшиеся в Славянск и Краматорск и оттуда начинавшие активные боевые действия, и российские войска, выдвинувшиеся из Севастополя по территории Крыма, захватывая объекты на полуострове, - именно это, по логике Путина считается, что "украинский власть начала войну против Российской Федерации", – отметил эксперт.

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