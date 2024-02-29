Путин похвалил армию, которая "бережет людей" и напомнил о готовности стратегических ядерных сил
Российский президент Владимир Путин выступает с "посланием" Федеральному собранию. Во время своего выступления он похвалил российскую армию.
Владимир Путин отметил, что российская армия "приобрела колоссальный боевой опыт". По его словам, "прошли закалку" командиры, которые "берегут людей" и "грамотно выполняют задачи".
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"Армия и флот увеличивают мощности"
Выступление Путина, как и всегда, далеко от реальности. Он рассказал, что россияне используют новую технику и во всех звеньях получили желанный прогресс.
Путин отметил, что Россия видит, где и какие есть проблемы и непрерывно ведет работу по увеличению мощностей армии и флота. Однако мы прекрасно знаем, что российский флот упорно продолжает трансформироваться в подводный, а потери россиян давно пересекли отметку 400 тысяч.
Путин буквально через несколько минут после того, как стало известно об уничтожении уже третьего Су-34 за сутки 29 февраля отметил, что российское войско владеет инициативой.
На целом ряде направлений они уверенно наступают и освобождают новые территории,
– грезит Путин.
Не обошлось и без традиционных тезисов российской пропаганды. В частности, он снова начал говорить, что не Россия развязала войну на Донбассе, но она сделает все возможное, чтобы ее закончить и "искоренить нацизм".
Уже традиционно он вспомнил и о том, что стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. Ядерный шантаж – один из любимых методов российского президента.
Кроме этого, он, конечно же, отметил успехи вооруженной промышленности. По его словам, все, что планировали с 2018 года, удалось осуществить.
Другие заявления Путина
- Глава Кремля прокомментировал заявления о нападении на Европу. Владимир Путин заявил, что якобы Россия не планирует нападать на Европу и назвал это "бредом". Хотя, стоит вспомнить, что перед полномасштабным вторжением он подобным образом высказывался и о нем.
- Путин заявил об "угрозах" из-за расширения НАТО. Российский диктатор заявил, что якобы надо укрепить группировку, чтобы якобы нейтрализовать "угрозы", которые связаны с "втягиванием" в НАТО Швеции и Финляндии. Путин снова заявил, что якобы войну в Украине "спровоцировал Запад", хотя на самом деле Россия напала на нашу страну.
- Владимир Путин заявил, что якобы перед Россией "стоят большие задачи". Кроме того, российский диктатор заявил, что якобы в России поддерживают войну, хотя это не так. Российский диктор заявил, что якобы Западу нужно "сделать с Россией то, что они сделали с Украиной".