Хочет только одного: для кого Путин озвучил тезисы на саммите G20
Кремлевский диктатор Владимир Путин 22 ноября выступил на виртуальном саммите G20, который проходил под председательством Индии. Во время выступления он цинично заявил, что якобы Россия готова к "мирным" переговорам, а Украина от них отказывается.
На самом деле Путин хочет паузы в войне, чтобы отдохнуть, восстановить силы и начать новую фазу войны, в частности, против страны Европы также. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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"Путин хочет отдохнуть"
Ольга Романова отметила, что речь Путина направлена на то, чтобы кто-то поверил в то, что якобы он – "голубь мира". Диктатору нужна пауза в преддверии президентских выборов в России, чтобы потом ударить с новой силой.
Путин хочет одного. Он будто говорит: "Дайте мне отдохнуть, чтобы я пошел на Берлин, Париж, Варшаву, Прагу. Дайте мне перерыв, потому что у меня выборы. Пока я отдыхаю, сделайте свои ракеты, самолеты и проведем новый раунд",
– считает она.
Романова о заявлениях Путина во время саммита G20: смотрите видео
Путин выступил на саммите G20: главное
- Владимир Путин принял участие в саммите G20. Диктатор еще раз поразил своим циничным выступлением. В частности, он начал оправдывать полномасштабное вторжение и обвинил Украину, которая "отказалась от переговоров", в то время как Россия якобы "готова к мирным переговорам". Кроме того, российский диктатор назвал войну "трагедией, которую нужно прекратить".
- Путин говорил о якобы "лицемерии" стран Запада, осуждающих вторжение России в Украину, хотя на события в Секторе Газы "реагируют по-другому". Он сказал, что западные страны "шокированы российским вторжением", хотя якобы должны быть шокированы "кровавым Евромайданом 2014 года". Уже традиционно диктатор обвинил Украину в якобы "развязывании войны против собственного народа на Донбассе".
- Аналитики ISW проанализировали выступление российского диктатора на саммите G20. Путин в очередной раз начал проталкивать риторику относительно переговоров с условиями, выгодными Кремлю. Кроме того, он надеялся, что война между Израилем и ХАМАС отвлечет от оказания западной военной помощи Украине.
- В Институте изучения войны констатировали, что нет никаких признаков того, что Путин изменился. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем.
- Отметим, что президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин отказались присутствовать на саммите "Большой двадцатки".