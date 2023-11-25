Хочет только одного: для кого Путин озвучил тезисы на саммите G20

Кремлевский диктатор Владимир Путин 22 ноября выступил на виртуальном саммите G20, который проходил под председательством Индии. Во время выступления он цинично заявил, что якобы Россия готова к "мирным" переговорам, а Украина от них отказывается.

На самом деле Путин хочет паузы в войне, чтобы отдохнуть, восстановить силы и начать новую фазу войны, в частности, против страны Европы также. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Читайте также "Убийцы, совершающие умышленное преступление": в ОП отреагировали на циничные слова Путина на G20

"Путин хочет отдохнуть"

Ольга Романова отметила, что речь Путина направлена на то, чтобы кто-то поверил в то, что якобы он – "голубь мира". Диктатору нужна пауза в преддверии президентских выборов в России, чтобы потом ударить с новой силой.

Путин хочет одного. Он будто говорит: "Дайте мне отдохнуть, чтобы я пошел на Берлин, Париж, Варшаву, Прагу. Дайте мне перерыв, потому что у меня выборы. Пока я отдыхаю, сделайте свои ракеты, самолеты и проведем новый раунд",

– считает она.

Романова о заявлениях Путина во время саммита G20: смотрите видео

Путин выступил на саммите G20: главное