Это было неожиданно, – политтехнолог сказал, какой новый тезис озвучил Путин во время речи на G20
Кремлевский диктатор Владимир Путин 22 ноября выступил на виртуальном саммите G20, который проходил под председательством Индии. В своей речи он выдал один необычный тезис.
Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину испытывает немало проблем, из-за которых Путин мог использовать новую формулировку. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
Читайте также "Убийцы, совершающие умышленное преступление": в ОП отреагировали на цинические слова Путина
Россия испытывает немало проблем
Аббас Галлямов отметил, что во время выступления на виртуальном саммите G20 Путин неожиданно заявил, что якобы "Украину можно понять, потому что идет война". К такой риторике диктатор мог прибегнуть из-за ряда проблем, которые сейчас есть в России из-за вторжения в Украину.
Такие слова Путин мог сказать либо из-за неудач оккупантов на Авдеевском направлении, либо прессинга на систему торговли в обход санкций, ведь уже сейчас объемы продаж стали резко снижаться.
Кроме того, есть информация, что российская нефтеперерабатывающая отрасль оказалась на грани технологического кризиса. Дело в том, что нефтепереработка происходит с помощью технологических вещей, которые страна-агрессор не производила, а закупала в странах Запада. Ее старые запасы исчерпаны. Ситуация с нефтепереработкой становится достаточно угрожающей.
Проблем действительно очень много. Какая из них принудила Путина к такому изменению риторики – уверенно утверждать я не могу. Может быть, это все причины вместе. Может быть, это минутная слабость. Но сегодня это прозвучало и это было неожиданно,
– сказал политтехнолог.
Путин выступил на саммите G20: главное
- Несколько дней назад стало известно, что Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 22 ноября. В то же время президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин отказались присутствовать на саммите "Большой двадцатки".
- Путин таки выступил на саммите G20 и поразил своим циничным выступлением. В частности, в очередной раз он начал оправдывать полномасштабное вторжение и обвинил Украину, которая "отказалась от переговоров", в то время, как Россия якобы "готова к мирным переговорам". Кроме того, российский диктатор назвал войну "трагедией, которую нужно прекратить".
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что во время выступления Путин в очередной раз искажает реальность. Он подчеркнул, что Россия должна сначала вывести свои войска из Украины, а уже потом говорить о "прекращении трагедии".