Зачем Путина пригласили на саммит G20 и поедет ли он: предположение политолога

Путина пригласили на саммит G20, но говорить с террористом недопустимо. Очевидно, его хотят арестовать там, поэтому есть сомнения, что глава Кремля туда поедет.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Антонюк. Ранее экономист Сергей Фурса объяснил, почему глава Кремля может посетить этот саммит.

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Говорить с террористами нельзя

Антонюк отметил, что следует использовать возможный приезд Путина на G20 для того, чтобы арестовать его. Другой потребности в его пребывании нет. Иначе это будет большой фарс. Борьба с терроризмом подразумевает уничтожение террористов, а не сидение с ними за столом переговоров. Иначе это о затягивании процесса, а также создании прецедентов не только по украинскому вопросу.

Завтра так же КНДР начнет себя вести или Иран. Вспомним, как вели себя США после 11 сентября 2001 года, когда были атакованы 2 торговых центра. Здесь явно больше жертв и сама картинка выглядит ужаснее. Идет убийство мирного гражданского населения, идет обстрел критической инфраструктуры ключевых городов, то есть всех областных центров,

– заметил политический эксперт.

Антонюк предположил, зачем Путина пригласили на саммит G20 и поедет ли он туда: смотрите видео

Подоляк прав

Он добавил, что абсолютно согласен с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который говорит, что если кто-то приглашает главу террористов в такое уважаемое общество, то очевидно для того, чтобы заковать его в кандалы.

"В Кремле предполагают, что история этой встречи может завершиться таким эпизодом, таким финалом. Есть сомнения, что Путин, глава террористической организации, рискнет приехать на эту встречу", – подчеркнул Антонюк.

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