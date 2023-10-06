Жест отчаяния: зачем Путин заговорил о ядерном ударе по России
Владимир Путин "отличился" неожиданным заявлением о якобы ядерном ударе по России. Тему ядерного оружия он поднимает, не только, чтобы в который раз всех испугать, но и из-за собственной безысходности.
Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что Путина сопровождают одни неудачи. По его словам, о ядерном оружии постоянно говорят лишь несколько человек и все они – россияне.
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Почему Путин поднимает тему ядерного оружия
Ни один мировой политик, эксперт или военнослужащий никогда не говорил о ядерном ударе по России. Такие заявления звучат только от самых россиян, которые ими манипулируют.
Только от двух человек я слышал о ядерном ударе по России: от самого Путина и от его пропагандистки Маргариты Симоньян, предлагавшей над Сибирью что-нибудь сорвать. Все. Ну и еще есть Дмитрий Медведев, который ядерным оружием всегда угрожает Западу,
– заметил Кирилл Сазонов.
Он добавил, что шантаж ядерным оружием является последним аргументом россиян, ведь все их дипломатические усилия не имеют успехов.
Военнослужащий ВСУ объяснил заявления Путина о ядерном ударе: смотреть видео
Жест отчаяния Путина
Кроме проблем на дипломатическом уровне, западных санкций, которые Россия пытается обходить, но они все-таки работают, неудачи прилагаются еще и на фронте. Военнослужащий рассказал, что оккупанты готовились к наступлению, разворачивали новые военные формирования, но теперь вынуждены только обороняться.
Мало-помалу, с потерями, через минные поля, но ВСУ продвигаются и остановить их россияне не могут, поэтому им приходится отказаться от наступления и бросать свою армию в оборону,
– подчеркнул Сазонов.
Более того, агентов Кремля все чаще арестовывают. Подтверждением тому является нейтрализация большой агентурной сети в Николаевской области. Такие случаи происходят чуть ли не каждый день.
Ни на дипломатическом уровне, ни на фронте, ни внутри страны у россиян нет успехов. У них всегда провалы. Что им тогда остается – рассказывать о ядерном оружии. Это такой жест отчаяния,
– подытожил Сазонов.
Россияне терпят большие потери на фронте: что известно
- В течение сентября 2023 года оккупанты испытали едва ли не наибольшие потери в артиллерии и автотранспорте. ВСУ отправили на металлолом 947 единиц вражеской артиллерии и более 800 единиц автотранспорта противника. Запасы у россиян еще есть, но они не столь качественные. Кроме этого, многие логистические пути находятся под нашим огненным контролем.
- Так называемая "вторая армия мира" уже потеряла на войне с Украиной более 20% всех реактивных систем залпового огня. Ранее по их количеству в мире, страна-агрессор была на первом месте, обладая свыше 3 тысяч РСЗО. Однако за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили их более 800.
- У россиян заканчивается не только оружие и техника, но и человеческие ресурсы. В Генштабе ВСУ подтвердили, что из-за постоянных потерь в личном составе враг уменьшает количество мобилизованных, которых отправляет на фронт. К примеру, из города Ижевск несколько раз в месяц отправляли по 100 – 120 мобилизованных, чтобы доукомплектовать подразделения. В сентябре 2023 года количество бойцов значительно сократилось. Их отправляли по 20 – 30 человек.