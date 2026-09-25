Путин заявил, что Россия якобы была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов

В последние дни Россия терроризирует гражданское население Украины. На этом фоне Владимир Путин заявил, что страна-агрессор была готова возобновить переговоры.

Однако, по мнению военного преступника, Украина сорвала эту возможность. Об этом российский президент рассказал пропагандистским СМИ.

Что сказал Путин?

По словам руководителя Кремля, возможность продлить переговорный процесс была, однако именно Украина не захотела ею воспользоваться. Почему же Россия не предпринимала никаких реальных попыток прекратить войну до проведения псевдовыборов, диктатор не уточнил.

Путин обвинил Киев в попытке нанести удары по Москве и якобы атаковать избирательные участки. Глава Кремля подчеркнул, что в ночь на 20 сентября Сили обороны пытались нанести массированный удар по столице агрессору. В то же время он не упомянул результаты этих "проб".

Также российский диктатор заявил, что Москва будет выбирать, какие именно предложения перемирия отвечают ее интересам.

Все предложения по мирному урегулированию "на столе", но России еще нужно подумать, что в ее интересах,

– заявил Путин.

Напомним, что в среду, 23 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров также говорил о переговорах. Он заявил о якобы готовности Москвы к переговорам по достижению мира, однако сразу уточнив, что Кремль не планирует делать никаких пауз в ведении боевых действий.