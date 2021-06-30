Путин заявил, что Россия могла потопить британский эсминец возле Крыма

Владимир Путин цинично заявил, что даже если бы Россия потопила эсминец "Дефендер", мир не был бы на грани Третьей мировой войны. Кроме того, российский президент назвал проход судна возле берегов Крыма якобы провокацией.

Хотя именно Россия распространила фейк об обстреле британского корабля, в интервью пропагандистским СМИ Путин заявил, что это – якобы провокация. В ней якобы участвовали американцы и британцы.

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Путин заявил, что даже если бы Россия уничтожила эсминец, Третья мировая война не началась бы. А все потому, что "все, кто это делает" якобы знали бы, что не победят.

Инцидент с эсминцем "Дефендер"