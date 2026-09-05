Путин заявил, что с полуночи Россия якобы не наносила ударов по Киеву

Путин заявил, что Россия не била по Киеву, начиная с полуночи 5 сентября. Такое заявление российский диктатор сделал на встрече с посланниками Дональда Трампа в Кремле.

По словам главы Кремля, удары по Киеву якобы не наносились с нуля часов сегодняшних суток.

Что сказал Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером?

Также на встрече с представителями Трампа Путин сообщил, что Украина тоже значительно сократила количество атак на Россию, в частности, на Москву.

При этом, по словам диктатора, Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии на три дня, а предложение о перемирии поступило к ним "официальными каналами".

Владимир Путин подтвердил, что после встречи с ним Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев.

Россия сделает все, что от нее зависит для обеспечения безопасности переговоров и посредников в лице Уиткоффа и Кушнера,

– сказал глава Кремля.

Заметим, что заявление Путина о том, что с полуночи Россия не била по Киеву, не соответствует действительности. Среди бела дня российские дроны продолжали атаковать украинскую столицу.

В ночь на 5 сентября оккупанты целенаправленно ударили по аэропортам Киева и Борисполя.

В результате вражеских атак на Киевщине погибли два человека, повреждены 28 объектов в 5 районах.

Что известно об идее перемирия на несколько дней?

Украина предложила России прекратить огонь на фронте и воздухе с 5 по 9 сентября. Однако Москва отказалась.

По словам спикера Кремля, Путин будто согласился только не обстреливать Киев, пока его посещают американские переговорщики.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет бить по Москве с 5 по 7 сентября.