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24 Канал Новости Украины Путин заявил, что с полуночи Россия якобы не наносила ударов по Киеву
5 сентября, 20:54
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Обновлено - 21:13, 5 сентября

Путин заявил, что с полуночи Россия якобы не наносила ударов по Киеву

Анастасия Колесникова

Путин заявил, что Россия не била по Киеву, начиная с полуночи 5 сентября. Такое заявление российский диктатор сделал на встрече с посланниками Дональда Трампа в Кремле.

По словам главы Кремля, удары по Киеву якобы не наносились с нуля часов сегодняшних суток. 

Что сказал Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером?

Также на встрече с представителями Трампа Путин сообщил, что Украина тоже значительно сократила количество атак на Россию, в частности, на Москву. 

При этом, по словам диктатора, Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии на три дня, а предложение о перемирии поступило к ним "официальными каналами". 

Владимир Путин подтвердил, что после встречи с ним Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев. 

Россия сделает все, что от нее зависит для обеспечения безопасности переговоров и посредников в лице Уиткоффа и Кушнера,
 – сказал глава Кремля. 

Заметим, что заявление Путина о том, что с полуночи Россия не била по Киеву, не соответствует действительности. Среди бела дня российские дроны продолжали атаковать украинскую столицу

В ночь на 5 сентября оккупанты целенаправленно ударили по аэропортам Киева и Борисполя. 

В результате вражеских атак на Киевщине погибли два человека, повреждены 28 объектов в 5 районах. 

Что известно об идее перемирия на несколько дней?

Украина предложила России прекратить огонь на фронте и воздухе с 5 по 9 сентября. Однако Москва отказалась.

По словам спикера Кремля, Путин будто согласился только не обстреливать Киев, пока его посещают американские переговорщики.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет бить по Москве с 5 по 7 сентября.

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Война России с Украиной Прекращение огня
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