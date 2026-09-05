За словами глави Кремля, удари по Києву нібито не завдавалися з нуля годин сьогоднішньої доби.

Що сказав Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером?

Також на зустрічі з представниками Трампа Путін повідомив, що Україна теж значно скоротила кількість атак на Росію, зокрема на Москву.

При цьому, за словами диктатора, Росія не домовлялася з Україною про ширше перемир'я на три дні, а пропозиція про перемир'я надійшла до них "офіційними каналами".

Володимир Путін підтвердив, що після зустрічі із ним Віткофф і Кушнер вирушать до Києва.

Росія зробить все, що від неї залежить для гарантування безпеки переговорів і посередників в особі Віткоффа і Кушнера,

– сказав глава Кремля.

Зауважимо, що заява Путіна про те, що з опівночі Росія не била по Києву, не відповідає дійсності. Серед білого дня російські дрони продовжували атакувати українську столицю.

У ніч проти 5 вересня окупанти цілеспрямовано вдарили по аеропортах Києва і Борисполя. Внаслідок ворожих атак на Київщині загинули двоє людей, пошкоджено 28 об'єктів у 5 районах.

Що відомо про ідею перемир'я на кілька днів?

Україна запропонувала Росії припинити вогонь на фронті і у повітрі з 5 по 9 вересня. Однак Москва відмовилася.

За словами речника Кремля, Путін ніби погодився лише не обстрілювати Київ, поки його відвідують американські переговірники.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не битиме по Москві з 5 по 7 вересня.