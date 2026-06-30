Об этом в беседе с 24 Каналом отметил военный аналитик Иван Тимочко, объяснив, какова реальная ситуация вокруг города Сумы. Также он рассказал, где на фронте сейчас наиболее напряженная обстановка.

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России нужны "победы"

Тимочко отметил, что наиболее интенсивные боевые действия происходят на Андреевском и Гуляйпольском направлениях. Также сложная ситуация вблизи Лимана.

Путин пытается оправдаться, когда упоминает Сумы, потому что российская наступательная кампания образца 2025 года в Донецкой области и на юге провалилась. Он сконцентрировал 60 тысяч личного состава, 10–15 тысяч военных в резерве. На тот момент логистика была довольно хорошей. Были все предпосылки для начала масштабного наступления. Но россияне не смогли выйти ни на оперативные пространства, ни прорвать границы,

– пояснил он.

Поэтому Путин, по мнению военного аналитика, не может признать, что российская наступательная кампания, которая должна была стать стратегическим успехом россиян в 2025 году, не дала результата. Более того, теперь им приходится концентрировать определенные силы и пытаться пересечь границу вдоль линии границ с Россией по всей Сумской области.

Теперь Кремлю нужно объяснить россиянам, почему погибло столько российских солдат на этом направлении и почему нет громких побед. Тогда их нужно придумать, в частности, относительно "10 километров до Сум". На самом деле российские войска находятся на расстоянии от административных границ города минимум в 18–20 километров,

– пояснил Иван Тимочко.

Россияне будут придумывать еще "победы", по мнению военного аналитика, чтобы попытаться сформировать повестку дня в информационном поле. Потому что в последние месяцы Россия не формирует ее, а предпринимает попытки создать только в пределах страны. Для этого используются "консервы", хорошо замаскированная агентура, проводятся манипуляции в соцсетях.

Военный аналитик объяснил, какова реальная ситуация в Сумах: смотрите видео

Российская пропаганда, по словам Тимочко, работает в формате оправданий. Кроме того, на фоне атак по объектам в России и на оккупированных территориях, проблем с топливом Кремль хочет показать россиянам, что они не зря страдают. Мол, в Сумской области есть "победы".

К слову, в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявление Путина о том, что российская армия якобы "быстро продвигается" в сторону Сум, расширяя "буферную зону" на севере Сумской области. По мнению аналитиков, реальное присутствие оккупантов на этом участке весьма ограничено. По оценке ISW, разведывательные группы находятся на расстоянии примерно 13 километров от города, а движение военных – на расстоянии около 17 километров.