Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий аналітик Іван Тимочко, пояснивши, яка реальна ситуація довкола міста Сум. Також він розкрив, де на фронті наразі найгарячіша ситуація.

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Росії потрібні "перемоги"

Тимочко відзначив, що найінтенсивніші бойові дії відбуваються на Андріївському та Гуляйпільському напрямках. Також важка ситуація поблизу Лимана.

Путін намагається виправдатися, коли згадує Суми, тому, що російська наступальна кампанія зразка 2025 року у Донецькій області та на півдні провалилася. Він сконцентрував 60 тисяч особового складу, 10 – 15 тисяч військових у резерві. На той час була доволі гарна логістика. Були всі передумови, щоб почати масштабний наступ. Але росіяни не змогли вийти ані на оперативні простори, ані прорвати кордони,

– пояснив він.

Тому Путін, вважає військовий аналітик, не може визнати, що російська наступальна кампанія, яка мала стати стратегічним успіхом росіян у 2025 році, не дала результату. Ба більше, тепер їм доводиться концентрувати певні сили та пробувати перетнути кордон вздовж лінії кордонів з Росією по всій Сумській області.

Нині Кремлю треба пояснити росіянам, чому загинуло стільки російських солдатів на цьому напрямку і чому немає гучних перемог? І тоді їх треба вигадати, зокрема, щодо "10 кілометрів до Сум". Насправді російські війська перебувають на відстані від адміністративних меж міста мінімум на 18 – 20 кілометрів,

– пояснив Іван Тимочко.

Росіяни будуть вигадувати ще "перемоги", на думку військового аналітика, щоб намагатися сформувати порядок денний в інформаційному полі. Тому що останні місяці Росія не формує його, а здійснює спроби створити лише в межах країни. Для цього використовуються "консерви", гарно замаскована агентура, відбуваються маніпуляції у соцмережах.

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Російська пропаганда, за словами Тимочка, працює у форматі виправдань. Також на тлі атак по об'єктах в Росії та по окупованих територіях, проблем з паливом, Кремль хоче показати росіянам, що вони не даремно потерпають. Мовляв, на Сумщині, є "перемоги".

До слова, в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяву Путіна про те, що російська армія буцімто "швидко просувається" у бік Сум, розширюючи "буферну зону" на півночі Сумської області. На думку аналітиків, реальна присутність окупантів на цій ділянці є дуже обмеженою. За оцінкою ISW, розвідувальні групи перебувають на відстані приблизно 13 кілометрів від міста, а рух військових – на відстані близько 17 кілометрів.