"США сами выпустили джинна из бутылки": Путин снова цинично оправдал агрессию России

Российский президент Владимир Путин в очередной раз взялся распространять "антизападные" нарративы и оправдывать войну, которую начал против Украины.

Российский диктатор заявил, что "США сами выпустили джина из бутылки". Мол, это они виноваты в том, что началась война. И превзошел диктатор себя сказав, что ситуация в мире непростая, и "когда люди воюют – это всегда трагедия".

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США сами выпустили джина из бутылки: если им разрешено, то почему другие страны не могут защищать коренные интересы с помощью оружия,

– цинично заявил Путин.

Далее диктатор заявил, что "США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР". Российский лидер во время речи привел пример операции США в Ираке, Сирии, Югославии, где все произошло без санкций Совета безопасности ООН. Мол, "если им разрешено, почему нам – нет".

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Недавно диктатор Путин заявил о планах серьезно укрепить группировку вооруженных сил России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. А также пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

При этом Путин сказал, что не собирается нападать на Запад.