Хитрый шаг: Путин говорит о готовности к миру из-за серьезных проблем в России

Владимир Путин цинично выдал, что Россия якобы готова к "компромиссам" в случае переговоров по завершению войны против Украины, а Киев якобы отказывается от переговоров. Такие заявления кремлевского диктатора связаны с большими проблемами внутри страны-агрессора.

Это 24 Каналу отметил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко. По его словам, перспективы российской экономики очень плохие.

Читайте также В чем заключаются "компромиссы" Путина: Подоляк объяснил, что скрывается за заявлениями диктатора

Плохие перспективы экономики России

Владимир Огрызко отметил, что Путин постоянно рассказывает о якобы "прекрасном состоянии" экономики в России. Однако кремлевский диктатор все-таки получает документы, которые свидетельствуют о реальной ситуации. Сейчас он запретил Центробанку повышать уровень учетной ставки до 23%, потому что это будет означать, что экономика окончательно начнет останавливаться.

С другой стороны, если этого не делать, будет разгоняться инфляция. Это будет означать, что цены очень быстро полетят. Счастливые россияне очень быстро посмотрят в свой кошелек, на то, что там будет оставаться, и поймут, что на эти деньги много не протянешь. Поэтому он прекрасно видит перспективу,

– сказал он.

Кроме того, санкции против России определенным образом усиливаются. Сейчас готовится 16-й пакет санкций, который запустят в январе – феврале 2025 года. Перспективы российской экономики очень плохие.

"Целые отрасли экономики начинают останавливаться, стагнировать. Китай вместо того, чтобы быть великодушным партнером, выжимает из России все, что может, ставит ультиматумы по цене за тот же российский газ и так далее. То есть перспективы довольно плохие", – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Поэтому в такой ситуации Путин начинает рассказывать, что он якобы "миротворец". Это одновременно реакция на сложную ситуацию в экономике России и игра на публику, что он якобы "готов к переговорам".