У Зеленского отреагировали на заявления Путина о переговорах

Владимир Путин в комментарии пропагандисту заявил, что готов к переговорам с Трампом по Украине. У президента Зеленского не замедлили с реакцией.

"Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине – без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут", – говорится в заявлении Андрея Ермака.