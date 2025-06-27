Путин заявил о якобы готовности России к новым переговорам с Украиной

Владимир Путин заявил, что проекты так называемых "меморандумов" Украины и России являются совершенно разными. По словам российского диктатора Владимира Путина, переговоры между сторонами продолжатся, Россия якобы готова к третьему раунду переговоров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова президента России, которого цитируют в СМИ.

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Что сказал Путин о новой встрече Украины и России

Российская сторона предлагает согласовать место и время для третьего раунда переговоров с Украиной. Президент России на выступлении в Минске рассказал, что команды стран находятся "в оперативном контакте" и созваниваются.

Во время третьего раунда, по мнению Путина, главной темой переговоров должны быть проекты меморандумов России и Украины по урегулированию войны.

Российский диктатор говорит, что хотя проекты совсем разные, необходимо говорить с другой стороной для поиска пути решения вопроса. Путин не видит "ничего удивительного" в том, что меморандумы очень отличаются.

Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются, и проводятся для того, чтобы искать пути,

– сказал президент России.

Напомним, российская и украинская делегации дважды встречались в Стамбуле и говорили по урегулированию конфликта. Во время последнего раунда, который прошел 2 июня, Украина и Россия передали друг другу свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня.