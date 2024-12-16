Идея Путина с "Орешником" провалилась, но есть опасный момент

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о якобы возможности наладить серийное производство ракет "Орешник". Он постоянно пытается запугать Запад этим оружием, однако это безуспешные попытки.

Однако есть один опасный момент. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный.

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"Но у Путина есть один элемент, который, по моему мнению, является очень опасным в информационном смысле. Гипотетически он запускает очередную ракету, и ее сбивают. Представьте, после Сирии еще "Орешник" разбили – это просто катастрофа. Потому что дальше только ядерное оружие, о котором он недавно сказал, что ему теперь не надо использовать его", – сказал он.

Путин рассказывает, что у него много "Орешников", однако, вероятнее всего, это не так. Если у России ничего не получится с этими ракетами, то Кремлю не с чем будет идти на переговоры. Ведь продвижения оккупантов не такие, как рассказывают российские пропагандисты.

Поэтому думаю, он сейчас считает, что надо угрожать максимально долго, а применить его тогда, когда, как он считает, это будет необходимо. Но есть ли у него гарантии, что это будет успешный кейс? Это большой вопрос,

– отметил политолог.

Напомним, Владимир Путин в очередной раз заговорил о "Орешнике". Российский диктатор заявил, что серийный выпуск этих ракет начнется в ближайшее время.