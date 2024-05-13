Заменили же только Шойгу: какой позитив и негатив от перестановок во вражеском минобороны
Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил экономиста Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу – на должность секретаря Совета безопасности. Однако коррупция в России все равно продолжит процветать.
От кадровых изменений в России для Украины есть положительные и отрицательные моменты. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Коррупция в России будет продолжаться
Борис Тизенгаузен отметил, что Белоусов – это профессиональный экономист, автор технологии, которая стала ключевым фактором роста российской экономики. Однако в России нет некоррумпированных чиновников. Кроме того, в звеньях минобороны остаются те же полковники, генералы и другие, которые годами и десятилетиями воровали деньги. Это огромный плюс для Украины.
Хотя умные люди у ключевого министерства в России – это не очень хорошо. Но если бы изменили всю систему – это была бы проблема. Несколько хороших менеджеров эту систему не изменят. Возможно, будут немного меньше воровать, но в основном продолжат. Поэтому коррупция – это большой наш союзник,
– подчеркнул он.
Также должность потерял бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, которого переведут на другую должность. Политтехнолог предположил, что он ушел с должности из-за проблем со здоровьем. Возможно, его назначат советником Путина. Но далеко Патрушева не отпустят, ведь он – носитель самых кровавых и темных секретов российского диктатора.
Кадровые изменения в России: главное
- В Кремле 12 мая произошли кадровые перестановки. Российский диктатор Владимир Путин решил заменить Сергея Шойгу и назначил на должность министра обороны Андрея Белоусова, который до этого занимал должность первого заместителя председателя российского правительства.
- А Сергея Шойгу Путин назначил на новую должность. Он будет секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева. На сайте Кремля написали, что Владимир Путин подписал приказы об увольнении Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности России "в связи с переходом на другую работу" и назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России.
- В тот же день кремлевский диктатор предложил кандидатуры на большинство должностей в российском правительстве. По данным российских пропагандистов, российские сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.