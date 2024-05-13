От кадровых изменений в России для Украины есть положительные и отрицательные моменты. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Коррупция в России будет продолжаться

Борис Тизенгаузен отметил, что Белоусов – это профессиональный экономист, автор технологии, которая стала ключевым фактором роста российской экономики. Однако в России нет некоррумпированных чиновников. Кроме того, в звеньях минобороны остаются те же полковники, генералы и другие, которые годами и десятилетиями воровали деньги. Это огромный плюс для Украины.

Хотя умные люди у ключевого министерства в России – это не очень хорошо. Но если бы изменили всю систему – это была бы проблема. Несколько хороших менеджеров эту систему не изменят. Возможно, будут немного меньше воровать, но в основном продолжат. Поэтому коррупция – это большой наш союзник,

– подчеркнул он.

Также должность потерял бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, которого переведут на другую должность. Политтехнолог предположил, что он ушел с должности из-за проблем со здоровьем. Возможно, его назначат советником Путина. Но далеко Патрушева не отпустят, ведь он – носитель самых кровавых и темных секретов российского диктатора.

Кадровые изменения в России: главное