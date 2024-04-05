Путин зависим от боевых действий, – Тимочко сказал, чего боится диктатор

В последнее время оккупанты меньше используют живую силу для наступательных действий, зато пытаются продвигаться благодаря масштабным механизированным штурмам. Кремль понимает, что российским гражданам нужно показывать "большие победы", чтобы не возникало недовольство властью.

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины, отметил 24 Каналу, что война в Украине является очень мобильной. Ситуация на фронте постоянно меняется, на что также влияют и международные процессы, поэтому трудно спрогнозировать, что будет дальше.

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Есть ли изменения на фронте

Тимочко подчеркнул, что в начале марта в отчетах Генерального штаба отмечали, что потери врага были более тысячи человек в сутки. Сейчас сообщают меньшее количество, а именно 600 – 700 оккупантов.

Мы понимаем, что интенсивность боев немного приостанавливается, но это не означает, что враг истощился – они тоже проводили ротации. Сейчас они пробуют воплощать тактику массированных бронегрупповых ударов. Они привлекли стратегические резервы,

– сказал Иван Тимочко.

Чего боится Путин

Активность боевых действий на линии фронта обеспечивает Путину лояльность российского населения.

Путин зависим от боевых действий. Пока происходят интенсивные бои, независимо от успехов, российская пропаганда может подать это как "гениальную победу" "гениального" Путина,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины.

Путин и его команда, по мнению Тимочко, больше боятся неодобрительных отзывов от российского населения, чем украинской армии.

Они (власть – 24 Канал) будут пытаться сохранять интенсивность боев, несмотря на военную целесообразность, потому что для них важна политика,

– подытожил Иван Тимочко.

Ситуация на фронте: что известно