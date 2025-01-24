Путин жалуется на "запрет вести переговоры с Россией"

Российский диктатор считает, что "спонсоры киевского режима" должны заставить Владимира Зеленского отменить официальный отказ от переговоров с Россией. Такой "запрет Зеленского" якобы делает нелегитимными возможные переговоры.

До этого серьезно говорить о диалоге с Киевом сложно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Путина.

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На что жалуется Путин

Диктатор опасается, что украинская власть объявит результаты будущего договора нелегитимными. Эта возможность существует якобы из-за утвержденного Зеленским "запрета переговоров с Россией".

По словам Путина, "режим в Киеве" с удовольствием получает финансовую помощь от своих "спонсоров".

Хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки. Но выполнять указание своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, – менять принятый указ о запрете переговоров – не спешат,

– говорит президент России.