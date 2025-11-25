Политический аналитик и публицист Станислав Белковский в эфире 24 Канала отметил, что такие методы имеют давние корни и связаны с личными страхами российского лидера. Их формирование началось еще в детстве, что повлияло на нынешние подходы к безопасности и публичности.

Сколько фейковых офисов имеет Путин?

Расследователи заметили три одинаковых кабинета Путина, но, по оценке Белковского, это может быть лишь часть значительно более широкой сети. Он отметил, что российский лидер избегает публичных появлений и годами выстраивает систему скрытых локаций, которые позволяют не раскрывать его реальное место пребывания в конкретный момент. Такие офисы создают впечатление постоянного присутствия, хотя фактически показывают только заранее подготовленные декорации.

Количество офисов Путина может быть больше десятка по всей стране, а не только три,

– объяснил политический аналитик.

Это дает возможность Кремлю контролировать информацию о передвижении президента России и скрывать даже мельчайшие детали его пребывания. Система одинаковых кабинетов, по словам Белковского, стала частью многолетней стратегии избежания публичности и акцента на личной безопасности.

Детство сформировало страхи Путина

Аналитик объяснил, что навязчивое внимание Путина к личной безопасности формируется еще в ленинградском детстве. Он рос в среде, которая казалась опасной и непредсказуемой, поэтому искал способы защиты сначала в боксе, а затем в дзюдо. Именно так появилось ощущение, что выживание зависит от постоянного контроля над пространством и людьми вокруг.

Проблемы безопасности появились в его жизни еще в детстве, а не когда он стал президентом, и точно не с началом полномасштабной войны против Украины, это одна из базовых идей его существования, вопрос безопасности и защиты,

– отметил Белковский.

Впоследствии эта установка переросла в политическую практику, где приоритетом становится не открытость, а максимальная закрытость и дистанция от общества. Отсюда происходят и множественные одинаковые офисы, и заранее записанные видео, которые должны создавать контролируемый образ активного лидера без реального контакта с публикой.

Зачем Кремль записывает фейковые "прямые эфиры" с Путиным?

Отдельной практикой Кремля стали заранее подготовленные видео, которые подаются как новые публичные появления Путина. Такие записи используют регулярно, и расследователи насчитали не менее десяти случаев только за этот год. Эта схема дает возможность показывать президента активным даже тогда, когда он фактически исчезает из публичного пространства.

Время от времени он психологически вынужден исчезать из поля зрения, но власть должна показывать его как активного лидера,

– подчеркнул политический публицист.

Именно поэтому Кремль создает легенду о президенте, который якобы работает почти круглосуточно и постоянно участвует в публичных событиях. В заранее записанных видео власть видит способ удержать образ "вездесущего" руководителя, скрывая реальные перерывы, отсутствие или перемещение российского лидера.

Кремль поддерживает образ "вечного" и неутомимого лидера

Кремль системно формирует представление, что Путин якобы работает непрерывно и лично контролирует все процессы в стране. Для этого используют истории о многочасовом рабочем дне, минимальном сне и постоянном присутствии на важных событиях. Такой образ призван скрыть периоды его отсутствия и усилить представление о неизменности власти.

Есть легенда, что он работает по двадцать часов в сутки и спит только четыре, хотя это сомнительная конструкция,

– отметил Белковский.

Именно эта мифология помогает Кремлю поддерживать картинку лидера, который якобы не стареет, не устает и способен управлять страной непрерывно. В сочетании с фейковыми офисами и заранее записанными видео она создает иллюзию бесконечного присутствия президента России в публичном пространстве.

Что известно о тайных кабинетах Путина?