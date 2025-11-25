Політичний аналітик і публіцист Станіслав Бєлковський в ефірі 24 Каналу зазначив, що такі методи мають давнє коріння і пов'язані з особистими страхами російського лідера. Їхнє формування почалося ще в дитинстві, що вплинуло на нинішні підходи до безпеки та публічності.

Скільки фейкових офісів має Путін?

Розслідувачі помітили три однакові кабінети Путіна, але, за оцінкою Бєлковського, це може бути лише частина значно ширшої мережі. Він наголосив, що російський лідер уникає публічних появ і роками вибудовує систему прихованих локацій, які дозволяють не розкривати його реальне місце перебування в конкретний момент. Такі офіси створюють враження постійної присутності, хоча фактично показують лише заздалегідь підготовлені декорації.

Кількість офісів Путіна може бути більшою за десяток по всій країні, а не лише три,

– пояснив політичний аналітик.

Це дає можливість Кремлю контролювати інформацію про пересування президента Росії та приховувати навіть найдрібніші деталі його перебування. Система однакових кабінетів, за словами Бєлковського, стала частиною багаторічної стратегії уникнення публічності та акценту на особистій безпеці.

Дитинство сформувало страхи Путіна

Аналітик пояснив, що нав'язлива увага Путіна до особистої безпеки формується ще у ленінградському дитинстві. Він ріс у середовищі, яке здавалось небезпечним і непередбачуваним, тому шукав способи захисту спочатку у боксі, а потім у дзюдо. Саме так з'явилося відчуття, що виживання залежить від постійного контролю над простором і людьми навколо.

Проблеми безпеки з'явилися в його житті ще в дитинстві, а не коли він став президентом, і точно не з початком повномасштабної війни проти України, це одна з базових ідей його існування, питання безпеки та захисту,

– зазначив Бєлковський.

Згодом ця установка переросла у політичну практику, де пріоритетом стає не відкритість, а максимальна закритість і дистанція від суспільства. Звідси походять і множинні однакові офіси, і заздалегідь записані відео, які мають створювати контрольований образ активного лідера без реального контакту з публікою.

Навіщо Кремль записує фейкові "прямі ефіри" з Путіним?

Окремою практикою Кремля стали заздалегідь підготовлені відео, які подаються як нові публічні появи Путіна. Такі записи використовують регулярно, і розслідувачі нарахували щонайменше десять випадків лише за цей рік. Ця схема дає можливість показувати президента активним навіть тоді, коли він фактично зникає з публічного простору.

Час від часу він психологічно змушений зникати з поля зору, але влада повинна показувати його як активного лідера,

– наголосив політичний публіцист.

Саме через це Кремль створює легенду про президента, який нібито працює майже цілодобово та постійно бере участь у публічних подіях. У заздалегідь записаних відео влада бачить спосіб утримати образ "всюдисущого" керівника, приховуючи реальні перерви, відсутність або переміщення російського лідера.

Кремль підтримує образ "вічного" та невтомного лідера

Кремль системно формує уявлення про те, що Путін нібито працює безперервно й особисто контролює всі процеси в країні. Для цього використовують історії про багатогодинний робочий день, мінімальний сон і постійну присутність на важливих подіях. Такий образ покликаний приховати періоди його відсутності та посилити уявлення про незмінність влади.

Є легенда, що він працює по двадцять годин на добу та спить лише чотири, хоча це сумнівна конструкція,

– зауважив Бєлковський.

Саме ця міфологія допомагає Кремлю підтримувати картинку лідера, який нібито не старіє, не втомлюється та здатний керувати країною безперервно. У поєднанні з фейковими офісами та заздалегідь записаними відео вона створює ілюзію нескінченної присутності президента Росії у публічному просторі.

Що відомо про таємні кабінети Путіна?