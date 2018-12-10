Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

В понедельник, 10 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону последствия конфликта в Керченском проливе.

Про це повідомляє пресс-служба Кремля, отмечая, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Высказана обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, которые стали следствием провокационных действий украинской власти,

– заявили в Кремле, как всегда, перекидывая свою вину в инциденте на Украину.

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Стороны также коснулись темы сирийского кризиса.

"Отмечен приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию конституционного комитета", – отметила пресс-служба Кремля

"Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", – добавили в ведомстве.

Что на самом деле случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.