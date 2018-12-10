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      Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

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      Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе
      Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе / Kremlin.ru

      В понедельник, 10 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону последствия конфликта в Керченском проливе.

      Про це повідомляє  пресс-служба Кремля, отмечая, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

      Высказана обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, которые стали следствием провокационных действий украинской власти,
      – заявили в Кремле, как всегда, перекидывая свою вину в инциденте на Украину.

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      Стороны также коснулись темы сирийского кризиса.

      "Отмечен приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию конституционного комитета", – отметила пресс-служба Кремля

      "Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", – добавили в ведомстве.

      Что на самом деле случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Война в Сирии Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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