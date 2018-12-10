23:48
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Путін і Меркель обговорили інцидент у Керченській протоці

      1365 Читать новость на русском
      Меркель і Путін обговорили інцидент у Керченській протоці
      Меркель і Путін обговорили інцидент у Керченській протоці / Kremlin.ru

      У понеділок, 10 грудня, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили по телефону наслідки конфлікту в Керченській протоці.

      Про це повідомляє прес-служба Кремля, зазначаючи, що розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

      Висловлена обопільна зацікавленість у недопущенні ескалації напруженості в Азово-Чорноморській акваторії і у врегулюванні проблем, що стали наслідком провокаційних дій української влади,
      – заявили у Кремлі, як завжди, перекидаючи свою провину в інциденті на Україну.

      Читайте також: Рік фейків та дезінформації: як Росія готувалася до атаки в Азовському морі

      Сторони також торкнулися теми сирійського кризи.

      "Відзначено пріоритетний характер завдань по просуванню міжсирійського діалогу і формування Конституційного комітету", – зазначила прес-служба Кремля

      "Лідери також обмінялися думками щодо ситуації в галузі стратегічної безпеки у зв'язку з намірами адміністрації США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності", – додали у відомстві.

      Що насправді трапилось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Ангела Меркель Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      сьогодні , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 295
      Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      сьогодні , 22:01 Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      2184
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      сьогодні , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 440
      Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      сьогодні , 21:33 Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      Артем Овдієнко 1122
      Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      сьогодні , 21:30 Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      Іван Яковина 555
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гучна ДТП на відомому українському курорті: поліцейське авто протаранило "швидку"
      20 серпня 2017 , 19:46
      5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві
       31 серпня , 10:45
      Головні новини футболу 3 жовтня: Коноплянка допоміг Шальке обіграти Локомотив, Олімпік змінив головного тренера
       4 жовтня , 07:00
      Мессі встановив неймовірне досягнення Ліги чемпіонів
       4 жовтня , 18:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук