Путін і Меркель обговорили інцидент у Керченській протоці

У понеділок, 10 грудня, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили по телефону наслідки конфлікту в Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба Кремля, зазначаючи, що розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

Висловлена обопільна зацікавленість у недопущенні ескалації напруженості в Азово-Чорноморській акваторії і у врегулюванні проблем, що стали наслідком провокаційних дій української влади,

– заявили у Кремлі, як завжди, перекидаючи свою провину в інциденті на Україну.

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Сторони також торкнулися теми сирійського кризи.

"Відзначено пріоритетний характер завдань по просуванню міжсирійського діалогу і формування Конституційного комітету", – зазначила прес-служба Кремля

"Лідери також обмінялися думками щодо ситуації в галузі стратегічної безпеки у зв'язку з намірами адміністрації США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності", – додали у відомстві.

Що насправді трапилось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.