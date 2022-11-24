Путина готовятся "защищать от переворота" маги и астрологи, – Фейгин о тузе в рукаве Кремля

В Кремле могут искренне верить в оккультные вещи, магов и экстрасенсов. Единственное, они боятся, что об этом узнают, и они уже не будут столь серьезными личностями.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что ФСО в России готовят к защите от "гипнотизеров из ЦРУ".

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Это безумные деньги

Фейгин отметил, что многие не верят в то, что в Кремле могут заниматься "жертвоприношениями", магией и тому подобное. Однако руководить этим направлением во власти России очень престижно, потому что здесь есть куча денег. В свое время был такой генерал Рогозин в КГБ, который водил экстрасенсов.

Эти люди с одной стороны выслуживаются за погоны, с другой получают деньги. Я думаю, что они и сами верят в эти обряды, потому что, участвуя в них, заметно, как они все воспринимают за чистую монету. Да и не будешь верить сам, других не убедишь,

– заметил российский правозащитник.

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Война должна учитывать это

Он продолжил, что война должна учитывать такие увлечения Кремля. Возможно, война, ракетные атаки и тому подобное продиктованы им какими-то оккультными силами. На самом деле это сила и слабость.

"С одной стороны, иметь дело с дураками опасно, ведь это то же, что обезьяне дать гранату. С другой стороны, они боятся того, что эту информацию узнают. Они хотят казаться серьезными лицами, а не людьми, защиту которым обеспечивают маги и астрологи", – подчеркнул Фейгин.

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