Будут страшные вызовы: Зеленский о необходимости оттеснить Путина на его территорию
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что единственным вариантом обеспечить настоящую и стабильную безопасность в Европе является оттеснить Путина на его территории.
Президент объяснил, что в противном случае мир будет получать страшные вызовы от России. Об этом глава государства сказал в новом интервью для Fox News.
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Безопасность на десятки лет
Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о Евросоюзе, а о геополитической безопасности всей Европы, частью которой является Украина.
Если нам нужна настоящая безопасность, если мы действительно хотим, чтобы она была сильной на много дней и лет, на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы должны оттеснить его (Путина, – 24 Канал) на его территории,
– подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что мировые лидеры пока не дают четких сигналов и боятся ответа России.
Если мы будем поддерживать такой диалог, не сильный, не убедительный, если мы будем продолжать таким образом, то у нас будут страшные вызовы от России,
– подытожил глава государства.
Последние заявления Зеленского
- В четверг, 25 апреля, президент Владимир Зеленский провел Ставку. Главной ее темой стала защита страны от российских ракет и дронов. Президент сообщил, что сделал новые поручения по безопасности.
- Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира в Швейцарии. По словам президента, в Кремле уже имеют конкретный план. Глава государства подчеркнул, что мир должен вместе противодействовать срыву конференции – работать в единстве ради справедливого мира.
- Зеленский назвал, где самая сложная ситуация на фронте. По словам президента, ситуация максимально сложная на Востоке, но Силы обороны крепко держатся. Линию фронта на важных направлениях удалось стабилизировать. Но паритета в артиллерии нет: на один украинский снаряд приходится десять российских.