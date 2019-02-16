Путина устроят санкции по Азову, – эксперт

Владимир Путин от санкций по Азову, если США и ЕС их введут, тактически выигрывает. Его это устраивает. А вот проблему в Керченском проливе это не решит.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Суды над украинскими военными моряками продолжаются, срок их предварительного задержания продлен. Главное – что Кремль не хочет не только освобождать наших моряков, а трактует их как преступников, а не военнопленных. Кроме того, россияне и дальше слишком долго держат судна в Керченском проливе,

– отмечает Александр Хара.

Как напоминает эксперт, недавно была принята резолюция ПАСЕ по поводу Керченского пролива, которая не совсем положительная для Украины. По мнению Хары, в резолюции ПАСЕ говорится, что есть определенные противоречия относительно статуса конфликта между Украиной и Россией в Керченском проливе. Кроме того, не был определен статус наших моряков как военнопленных, лишь отсылка к тому, что к ним должны быть применены Женевские конвенции. Но, говорит дипломат, есть конвенции не только о военнопленных, но и другие, которые россияне могут произвольно трактовать.

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В то же время специалист обращает внимание на один момент.

Как показывает мониторинг, когда внимание Запада к ситуации в Керченском проливе усиливается, россияне сразу снижают свою активность. Это было после недавнего телефонного разговора Меркель с Путиным, заседания Совета ЕС. Мгновенно продолжительность задержек наших судов россиянами сокращается. Но в целом проблема не решена, поскольку россияне слишком долго держат судна в Керченском проливе,

– отмечает Хара.

С другой стороны, замечает он, было предложение министра иностранных дел Германии во время встречи с Лавровым о мониторинге немецкой и французской, частично украинской стороной ситуации в Керченском проливе. На заседании Совбеза ООН 12 февраля Германия заявила, что конфликт в Азове продолжается, поскольку Россия его поддерживает. То есть возможности для какого-то компромисса по санкциям против России есть. Но в ЕС есть много стран, которые очень любят Путина, поэтому решение будет приниматься не без проблем. Путин от таких санкций тактически выиграет, но стратегически проигрывает.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.



Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.