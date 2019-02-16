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      Путіна влаштують санкції по Азову, – експерт

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      Нові санкції США і ЄС будуть символічними?
      Нові санкції США і ЄС будуть символічними?

      Володимир Путін від санкцій щодо Азову, якщо США і ЄС їх запровадять, тактично виграє. Його це влаштовує. А от проблему у Керченській протоці це не вирішить.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Суди над українськими військовими моряками продовжуються, термін їхнього попереднього затримання продовжено. Головне – що Кремль не хоче не лише звільняти наших моряків, а трактує їх як злочинців, а не військовополонених. Крім того, росіяни і далі занадто довго тримають судна в Керченській протоці,
      – зазначає Олександр Хара.

      Як нагадує експерт, нещодавно була ухвалена резолюція ПАРЄ з приводу Керченської протоки, яка не зовсім позитивна для України. На думку Хари, в резолюції ПАРЄ мовиться, що є певні суперечності щодо статусу конфлікту між Україною і Росією в Керченській протоці. Крім того, не було визначено статус наших моряків як військовополонених, лише відсилання до того, що до них має бути застосовані Женевські конвенції. Але, говорить дипломат, є конвенції не лише про військовополонених, але й інші, які росіяни можуть довільно трактувати.

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      Водночас фахівець звертає увагу на один момент.

      Як показує моніторинг, коли увага Заходу до ситуації в Керченській протоці посилюється, росіяни одразу знижують свою активність. Це було після нещодавньої телефонної розмови Меркель з Путіним, засідання Ради ЄС. Миттєво тривалість затримок наших суден росіянами скорочується. Але загалом проблема не вирішена, оскільки росіяни занадто довго тримають судна в Керченській протоці,
      – наголошує Хара.

      З іншого боку, зауважує він, була пропозиція міністра закордонних справ Німеччини під час зустрічі з Лавровим про моніторинг німецький і французький, частково український ситуації в Керченській протоці. На засіданні Радбезу ООН 12 лютого Німеччина заявила, що конфлікт в Азові продовжується, оскільки Росія його підтримує. Тобто можливості для якогось компромісу по санкціях проти Росії є. Але в ЄС є багато країн, які дуже люблять Путіна, тому рішення прийматиметься не без проблем. Путін від таких санкцій тактично виграє, однак стратегічно програє.

      Що сталося в Керченській протоці? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Путін Санкції Конфлікт в Азовському морі Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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