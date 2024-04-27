"Тянет Россию с собой в могилу": что может разрушить власть диктатора
Российский диктатор Владимир Путин строит свою политику так, что от него зависят все процессы в государстве. Если его не станет, то большинство кремлевских муртадов также потеряют свою власть.
Сергей Жирнов, эксработник КГБ и Службы внешней разведки России, рассказал 24 Канала, что главной слабостью Путина является то, что он "поставил все на себя". Вся система управления Россией построена вокруг него.
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"Если забрать эту маленькую карликовую фигурку, то вся система упадет",– – сказал Жирнов.
Путинский режим
Эксработник КГБ отметил, что все поступки Путина за последние три года– это самоубийство для России, путинского режима и всех людей, работающие на этот режим.
По его мнению, эти люди частично понимают фатальность того, что происходит, но не хотят об этом задумываться и надеются на возможность заработать миллиарды на войне, которую начал кремлевский диктатор.
Это его (Путина– 24 Канал) наибольшая слабость. Он не строит никакого будущего– направлен только в прошлое. Тянет всю страну вместе с собой в могилу,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
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