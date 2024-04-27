Сергій Жирнов, експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії, розповів 24 Каналу, що головною слабкістю Путіна є те, що він "поставив все на себе". Уся система управління Росією побудована довкола нього.

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"Якщо забрати цю маленьку карликову фігурку, то вся система упаде", – сказав Жирнов.

Путінський режим

Експрацівник КДБ зазначив, що всі вчинки Путіна за останні три роки – це самогубство для Росії, путінського режиму і всіх людей, які на цей режим працюють.

На його думку, ці люди частково розуміють фатальність того, що відбувається, але не хочуть про це замислюватись і сподіваються на можливість заробити мільярди на війні, яку розпочав кремлівський диктатор.

Це його (Путіна – 24 Канал) найбільша слабкість. Він не будує ніякого майбутнього – направлений тільки в минуле. Тягне всю країну разом із собою в могилу,

– підкреслив Сергій Жирнов.

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