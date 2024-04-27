Затримання Іванова неодмінно вплине на хід війни в Україні. Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист, громадський діяч, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов, додавши, що такі події насамперед позначаться на тих, хто перебуває під елітарним тиском.
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Яких змін очікувати на фронті
"Можемо лише уявити, як до такої новини поставляться російські мобілізовані, які зараз сидять в окопах, а також ті, хто ними командує. Вони не є головними бенефіціарами війни, а пішли туди "з-під палки", – розповів Мурзагулов.
Росіян змушують підписувати контракти та йти на фронт. В іншому випадку погрожують. Саме так на поле бою потрапили більшість російських бійців. Цим можна пояснити настільки велику кількість дезертирів у ворожій армії.
Тепер ці люди дізнаються, скільки всього вкрали Шойгу з Івановим. Лише уявіть, який у них зараз бойовий дух, хоч він і до того не був на високому рівні, а тепер стане ще гірше,
– зауважив російський опозиціонер.
До того ж після таких новин, бійцям ще можуть сказати йти на штурм і захоплювати невеличке село. Складно уявити, що вони відчуватимуть та чи довго зможуть виконувати злочинні накази.
Так дедалі швидше все дійде до точки, коли бійці кинуть автомати та повернуться назад у свої села. Тоді почнеться успішний контрнаступ України,
– сказав Мурзагулов.
Тож єдиним варіантом для окупантів є здатися в полон. Хоча над ними є жорсткий контроль, бо російські командири усвідомлюють, що для багатьох полон є найкращим виходом.
Проте варто пам'ятати, що все-таки можна знайти безпечні способи та перейти на український бік. Адже український полон – це значно краще, ніж російська тюрма. Там з людьми поводяться відповідно до міжнародних конвенцій та гарантують захист.
Російські полонені: останні новини
- На Донеччині вдалося взяти в полон групу російських окупантів. До українських бійців вони потрапили під час штурму в районі Новомихайлівки. Загарбники розповіли, що мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу. Серед полонених: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
- Для того, щоб вижити російський окупант здався в полон українському дрону. Відео цього моменту опублікували бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". На кадрах видно, що безпілотник мав "таємне послання" – на папері було написано: "Хочеш жити – йди за пташкою".
- У телефоні одного з полонених окупантів знайшли цинічну "інструкцію" від командирів. Кожен з пунктів – воєнний злочин. Зокрема мовилось про те, що бійці мають спробувати людське м'ясо, катувати військовополонених різними способами, знущатися з цивільних, грабувати будинки та ще багато інших аморальних наказів.