Должно было действовать с полуночи 8 мая: ВСУ сказали, ощущается ли перемирие на фронте

Россияне пафосно заявили о том, что хотят перемирия на время празднования "великой победы 9 мая". Но сами же и не придерживаются его. Утром тревоги раздавались в ряде областей.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов очертил текущую ситуацию на фронте во время эфира телемарафона, передает 24 Канал.

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Чувствуется ли перемирие на фронте

На некоторых направлениях боев утром не было. Но на ряде других продолжаются активные бои. Поэтому о перемирии нечего говорить.

Российские штурмы с полуночи были на Лиманском, Волчанском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском направлениях.

Перемирие не заметно на фронте и не заметно в тылу,

– подытожил Трегубов.

Такого же мнения придерживается и спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он говорит, что Военно-морские силы не имеют иллюзий относительно "перемирия" и продолжают работать в штатном режиме.

Относительно обстрелов тыла, то около трех ночи из-за авиаудара по Николаевской общине Сумщины погибла женщина. Также россияне ударили по многоэтажке в Константиновке. А на Херсонщине дрон ударил в машину женщин, которые ехали сажать картофель. Они как раз надеялись на "тишину" – как оказалось, напрасно.