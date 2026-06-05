Владимиру Путину доложили об открытом письме, которое обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает пропагандистское агентство ТАСС.

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Что Песков сказал относительно открытого письма Зеленского к Путину?

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин знает об открытом письме, которое написал Владимир Зеленский к нему 4 июня.

Относительно того, что это открытое письмо могут передать в Москву, представитель лидера Кремля сказал, что "у России нет официальных каналов для общения с Украиной".

Кроме того, Песков сказал, что тема письма Зеленского так или иначе будет фигурировать на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Путина. Само мероприятие проходит с 3 по 6 июня.

Напомним, открытое письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину появилось на сайте президента Украины. Глава государства призвал лидера Кремля к прямому диалогу и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров. В то же время эти переговоры не могут состояться в Киеве или Москве.

Впоследствии на письмо украинского главы отреагировал Дмитрий Песков. Представитель Путина сказал, что "если Зеленский хочет поговорить, может приехать в Москву в любой момент".

Также относительно обращения высказался и Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что президенты Украины и России должны встретиться.