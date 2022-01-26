Путину надо сказать четкое "нет", – Пионтковский о реакции Украины на агрессию России

Россия все больше обостряет напряжение по отношению к Украине и шантажирует мир. Государству-агрессору нужно четко показать свою позицию.

Ведь предварительных методов может не хватить. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Путину нужно показать свою позицию

По его словам, Россия никогда не уходит добровольно с территорий. Борьба интерпретации полезна, но она не может продолжаться бесконечно.

Где-то нужно (Владимиру Путину – 24 канал) сказать очень жесткое "нет". Якобы мы не согласны на углубление Украины,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что глава Кремля совсем не изменил свою манеру действий. Его способы остаются такими, как и раньше.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Пионтковский в эфире Романа Цымбалюка: смотрите видео

Россия обостряет ситуацию на Востоке