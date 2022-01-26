Путину надо сказать четкое "нет", – Пионтковский о реакции Украины на агрессию России
Источник:24 канал
Россия все больше обостряет напряжение по отношению к Украине и шантажирует мир. Государству-агрессору нужно четко показать свою позицию.
Ведь предварительных методов может не хватить. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Стоит прочесть Москва дала указание не обострять ситуацию в ТКГ перед нормандской встречей, – Гармаш
Путину нужно показать свою позицию
По его словам, Россия никогда не уходит добровольно с территорий. Борьба интерпретации полезна, но она не может продолжаться бесконечно.
Где-то нужно (Владимиру Путину – 24 канал) сказать очень жесткое "нет". Якобы мы не согласны на углубление Украины,
– подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что глава Кремля совсем не изменил свою манеру действий. Его способы остаются такими, как и раньше.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Пионтковский в эфире Романа Цымбалюка: смотрите видео
Россия обостряет ситуацию на Востоке
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что возле границы с Украиной находится около 105 тысяч пророссийских боевиков.
- Мир активно обсуждает ряд мер, которые будут введены, если Россия начнет обострять ситуацию на Востоке.
- К примеру, Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.
- В российском министерстве иностранных дел заявляют, что якобы именно Запад готовит провокации вокруг нашего государства.
- Однако Украина не поддается шантажу и манипуляции Кремля, а получает помощь от международных партнеров. К примеру, стрелковое оружие и военное снаряжение предоставить нам обещает Канада. Самая большая военная помощь с 2014 года прибыла из США.
- Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным. Однако пока Кремль отказывается от встречи.
- Зеленский обратился еще раз с видеообращением. Он считает, что украинцам нужно беречь мозг от лжи, а сердце от паники.