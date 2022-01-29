Ведь Россию "обложили" со всех сторон. Об этом в эфире 24 канала рассказал единственный украинский журналист аккредитованный в России Роман Цимбалюк.

Обратите внимание Нужно вооружаться, – Цимбалюк сказал, как защитить Украину от агрессии России

Пойдет так далеко, пока позволят

"Он (Путин – 24 канал) пойдет так далеко, насколько ему позволят. Однако ему не позволят больше сделать ни одного шага", – подчеркнул Цимбалюк.

Конечно, по словам журналиста, в России есть "кретины", которым нужно ответить. Среди них, например, политик Владимир Жириновский, который в эфире на многотысячную массу российских зрителей заговорил, что нужно новое 9 мая 1945 года.

Напомним! Жириновский по-прежнему положительно высказывался по поводу 9 мая. В октябре 2021 года он заявил, что нужно призвать молодежь любить этот день. Это произойдет, мол, тогда, когда "люди станут грамотнее".

Другие последние скандальные заявления Жириновского

Скандальный политик заговорил о "воссоединении исторических земель России". Говорить об этом он начал на фоне законопроекта об упрощенном предоставлении российского гражданства, который Путин внес в госдуму.

В конце 2021 года Жириновский призвал "бомбить" Украину и Европейский Союз в новогоднюю ночь.

Депутат госдумы заявлял, что наше государство следует исключить из Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Жириновский пообещал 10 миллионов рублей тому, кто поднимет флаг России над Киевом.

Полный эфир Романа Цимбалюка об агрессии: смотрите видео

"Когда я об этом думаю, то задаю вопрос: "Россияне, вы ведь точно не кретины? Я прожил в вашей стране 13 лет". Основная масса людей в этом государстве – абсолютно адекватна", – заметил журналист.

"Сюрпризы" мира для России: последние новости

Европейский Союз вместе с Великобританией и США начали разрабатывать против государства-агрессора санкции. Они ударят по экономике страны.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Европа работает над ограничениями для главы Кремля и его окружения, но непублично.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обсудили санкции против России.

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