Адже Росію "обклали" зі всіх сторін. Про це в ефірі 24 каналу розповів єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.

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Піде так далеко, поки дозволять

"Він (Путін – 24 канал) піде так далеко, наскільки йому дозволять. Однак йому не дозволять більше зробити жодного кроку", – наголосив Цимбалюк.

Звісно, за словами журналіста, в Росії є "кретини", яким потрібно відповісти. Серед них, наприклад, політик Володимир Жиріновський, який в ефірі на багатотисячну масу російських глядачів заговорив, що потрібне нове 9 травня 1945 року.

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"Коли я про це думаю, то ставлю запитання: "Росіяни, ви ж точно не кретини? Я прожив у вашій країні 13 років". Основна маса людей в цій державі – абсолютно адекватні", – зауважив журналіст.

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  • Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель обговорили санкції проти Росії.

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