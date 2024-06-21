Глава МИД Польши потроллил Путина и посоветовал не "беспокоиться" из-за поражения

Российскому президенту Владимиру Путину не следует чрезмерно волноваться из-за проигрыша в войне против Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х. Сикорский напомнил, что история Москвы насчитывает менее 900 лет – город был основан лишь в 1147 году.

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Он отметил, что Путин "чрезмерно волнуется" относительно проигрыша России в войне с Украиной и того, что это "положит конец тысячелетней российской государственности".

Глава польского МИД указал конкретные факты, которые ставят под сомнение заявления Путина:

Москва была основана лишь в 1147 году (то есть не насчитывает и 900 лет истории);

Россия пережила поражения в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжении в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и Холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны);

После империи наступает место для "национальной жизни".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае применения ядерного оружия со стороны России, США проведут массированную атаку и уничтожат все объекты России в Украине.

На что агрессивно отреагировали в Кремле. В частности, Медведев назвал Сикорского "странным существом" и пригрозил началом ядерной войны, если США вмешается в прямой конфликт в Украине.