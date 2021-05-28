Путину невыгодно иметь такого "карманного диктатора", как Лукашенко, – журналист "Белсат"

Александр Лукашенко хочет сделать так, чтобы у Владимира Путина не осталось другого выбора, как поддерживать Беларусь всеми возможными средствами. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси и говорил 28 мая, во время встречи с главой Кремля.
Однако на фоне инцидента с задержанием самолета Ryanair Россия несет немалые финансовые потери из-за действий самопровозглашенного главы Беларуси. Об этом рассказал журналист польского телеканала "Белсат" Змицер Мицкевич.
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По его словам, 30% белорусского воздушного пространства использовалось разными российскими компаниями. Поэтому из-за запрета полетов экономически пострадала и Россия.
Лукашенко хочет сделать так, чтобы у Путина не осталось другого выбора, кроме того, чтобы публично, финансово и дипломатически поддерживать его. И различными способами доказывает свою потребность в роли такого "карманного диктатора". Но Путину это финансово невыгодно,
– отметил журналист.
Он считает, что Россия ищет возможности оптимизировать свои расходы. Поэтому сейчас точно не будет говориться о какой-либо интеграции с Белорусью.
Кремль еще не использовал все инструменты влияния на Лукашенко, – Мицкевич
По мнению журналиста "Белсат", в Кремле будут требовать от Лукашенко выполнять то, что он пообещал Путину еще в сентябре 2020 года:
- проведение конституционной реформы;
- переход к парламентской республике;
Змицер Мицкевич отметил, несмотря на это, никакого будущего у Беларуси нет. К тому же Кремль еще особо не использовал те инструменты влияния на Лукашенко, которые имеет.
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Что этому предшествовало
- Экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании. Впрочем после проверки взрывчатку на борту не обнаружили.
- Европейские страны, администрация США осудили такие действия белорусских властей. Например, в Сенате Польши назвали это "актом государственного терроризма и международного варварства".
- После задержания Протасевича Александр Лукашенко срочно договорился о встрече с президентом России. По словам самопровозглашенного президента Беларуси, на повестке дня в первую очередь должны быть экономические вопросы.