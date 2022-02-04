Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным, – заместитель главы Минобороны

Заявления о том, что Владимир Путин сумасшедший – российский нарратив. На самом деле, именно такие мнения являются одной из стратегий главы Кремля.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, Путин планирует каждый шаг.

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"Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и знает, что он делает", – сказала Анна Маляр.

Паника – одна из задач России

Заместитель главы Минобороны отметила, что глава Кремля взвешивает свои шаги, поэтому не принято окончательное решение, каким образом будет развиваться напряжение, которое создает Россия.

Кроме того, Анна Маляр объяснила, что паника в обществе – одна из задач России.

"Они над этим работают не только сейчас, а в целом. Потому что внутренняя дестабилизация позволяет проще справиться с территорией, которую нужно или фактически оккупировать. Поэтому сегодня есть страх", – сказала Маляр.

Вероятное наступление России: коротко

В министерстве обороны США зафиксировали увеличение количества российских войск вблизи украинских границ. В то же время, спикер ведомства Джон Кирби отметил, что у Путина есть "многие варианты и он может реализовать некоторые из них".

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия перебросила в Беларусь "наибольшее количество войск со времен Холодной войны".

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что концентрация войск России возле границ беспокоит, однако с военной точки зрения угрозы нет.

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