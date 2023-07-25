Уже 11 колонна вагнеровцев приехала в Беларусь: впервые с бронеавтомобилями "Щука"

Число наемников из ЧВК "Вагнера" продолжает расти на территории Беларуси. Боевики начали брать с собой технику, которая раньше в их колоннах не фиксировалась.

Телеграм-канал "Белорусский Гаюн" 23 июля сообщал о прибытии 10-й колонны наемников Евгения Пригожина в Беларусь. 25 июля стало известно, что таких колонн уже 11.

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Какую технику перекинули вагнеровцы

Наемники из ЧВК "Вагнера" взяли с собой в Беларусь бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"). Они являются отличительными транспортными средствами боевиков Пригожина. Отмечается, что раньше этих машин в колоннах, направлявшихся в РБ, не было.

Очевидцы насчитали в составе 11 колонны не менее 29 единиц техники:

1 УАЗ Патриот;

1 внедорожник;

2 УРАЛ-4320 (тент);

2 КамАЗ (тент, с буквами Z на капоте);

6 седельных тягачей (на полуприцепах - 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);

6 бронеавтомобилей "Щука" (один из них – с прицепом);

11 седельных автопоездов (фур).

Как пишет мониторинговый телеграм-канал, 11-я колонна может двигаться по двум маршрутам. Первый: российско-белорусская граница – трасса Р43 (через Чериков, Довск и Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Мета. Вторый: граница России и Беларуси – трасса Р43 (через Кричев и Чериков) – трасса Р122 (через Чаусы и Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев – Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Мета.

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