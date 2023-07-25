Уже 11 колонна вагнеровцев приехала в Беларусь: впервые с бронеавтомобилями "Щука"
Источник:"Белорусский Гаюн"
Число наемников из ЧВК "Вагнера" продолжает расти на территории Беларуси. Боевики начали брать с собой технику, которая раньше в их колоннах не фиксировалась.
Телеграм-канал "Белорусский Гаюн" 23 июля сообщал о прибытии 10-й колонны наемников Евгения Пригожина в Беларусь. 25 июля стало известно, что таких колонн уже 11.
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Какую технику перекинули вагнеровцы
Наемники из ЧВК "Вагнера" взяли с собой в Беларусь бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"). Они являются отличительными транспортными средствами боевиков Пригожина. Отмечается, что раньше этих машин в колоннах, направлявшихся в РБ, не было.
Очевидцы насчитали в составе 11 колонны не менее 29 единиц техники:
- 1 УАЗ Патриот;
- 1 внедорожник;
- 2 УРАЛ-4320 (тент);
- 2 КамАЗ (тент, с буквами Z на капоте);
- 6 седельных тягачей (на полуприцепах - 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);
- 6 бронеавтомобилей "Щука" (один из них – с прицепом);
- 11 седельных автопоездов (фур).
Как пишет мониторинговый телеграм-канал, 11-я колонна может двигаться по двум маршрутам. Первый: российско-белорусская граница – трасса Р43 (через Чериков, Довск и Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Мета. Вторый: граница России и Беларуси – трасса Р43 (через Кричев и Чериков) – трасса Р122 (через Чаусы и Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев – Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Мета.
Лукашенко пригрозил Польше наступлением вагнеровцев
- Недавно Александр Лукашенко встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время переговоров самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что находящиеся в его стране наемники Пригожина, якобы хотят дойти до Варшавы.
- Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал слова Лукашенко. Он поставил под вопрос угрозу для Польши со стороны вагнеровцев. По его словам, польская армия легко разобралась бы с российскими наемниками, а нападение на страну НАТО было бы для них самоубийством.
- Похожее мнение высказал Олег Жданов. Он считает, что поход боевиков ЧВК "Вагнера" на Польшу закончился бы скорее так называемого "марша справедливости" их главаря Пригожина. Также военный эксперт предположил, что на встрече с Лукашенко не был Путин, а его двойник.