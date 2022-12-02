Наемников ППК "Вагнер" рекламирует TikTok: ролики просмотрели более миллиарда раз

В TikTok аналитики обнаружили сотни роликов, прославляющих российских наемников ППК "Вагнер". Несмотря на то, что правила сообщества это запрещают, ролик просмотрели более миллиарда раз.

160 видеороликов изображают или намекают на насилие, совершаемое боевиками частной российской компании "Вагнер".

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В частности, 14 из них видео о казни бывшего заключенного Рязанской ВК-3 и сдавшегося в плен ВСУ члена ППК "Вагнер" Евгения Нужина – мужчине разбили голову кувалдой.

По данным аналитиков, контент, рекламирующий "Вагнер" в TikTok, был пересмотрен более 1 миллиарда раз.

TikTok принадлежит и управляется китайским интернет-конгломератом ByteDance, частично принадлежащим китайскому правительству. Несмотря на то, что TikTok принадлежит китайской компании, он запрещен в Китае.

Аналитики NewsGuard также обнаружили около 500 видеороликов, пропагандирующих насилие против украинцев, в том числе призывы убивать украинцев, поскольку они вроде бы "нацистами".

ППК "Вагнер" ищет свежую кровь

Кроме того, 5 аккаунтов, перенаправляющих пользователей на внеплатформенные сайты, где "Вагнер" регулярно публикует объявления о вербовке.

То есть фактически таким образом, россияне пытаются рекламировать свой преступный ПИК "Вагнер", чтобы, вероятно, привлечь еще больше наемников.

В то же время аналитики подчеркнули, что эти 500 видео, которые служат инструментами пропаганды и вербовки для "группы Вагнера", нарушают правила TikTok, которые запрещают "восхваляющий, пропагандирующий, прославляющий или поддерживающий насильственные действия" видео, а также "подстрекательские к видео", насилия или иным образом дегуманизируют отдельное лицо или группу лиц.



Реклама ПВК "Вагнер" просочилась в TikTok / Фото NewsGuard

Почему TikTok не удалил видео

Более того, в марте 2022 года TikTok заявил, что запретил пользователям, базирующимся в России, загружать любой новый контент.

Так что возникает много вопросов, как так получилось, что TikTok толерирует размещение этих роликов на платформе.

NewsGuard также обнаружила 10 хештегов, напрямую связанных с "группой Вагнера", которые использовались на сотнях видео, большинство из которых продвигают или прославляют эту группу.

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Кратко о функциях ПВК "Вагнер"

Ранее в состав преступной частной группировки входили профессиональные боевики, однако за 9 месяцев войны ВСУ уничтожили значительную их часть. Так что от "элит" практически ничего не осталось.

Владелец ПИК Евгений Пригожин в отчаянии решил набрать в состав своей группировки зэков, осужденных за убийства и изнасилования.

Но это не очень помогло, ведь против неподготовленных зэков воюют профессиональные украинские защитники, уничтожающие новые доукомплектования.

Теперь "повар" Путина ищет пополнение своей армии в Беларуси и Центральноафриканской республике.

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