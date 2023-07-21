ПВК "Вагнера" нагоняет страх на Лукашенко, – Жданов рассказал, как диктор пытается защититься

После неудачного мятежа в России вагнеровцев вместе с Евгением Пригожиным выгнали в Беларусь. "Повар Путина" обещает сделать белорусскую армию "второй" в мире, а после этого отправиться "в новый путь" – в Африку.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он добавил, что в настоящее время Вооруженные силы Беларуси проводят совместные учения с наемниками Пригожина.

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Лукашенко не допустят к делам ЧВК "Вагнера"

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, вероятно, перетянул на себя часть одеяла, поскольку предоставил базу как жилищного фонда, так и учебно-материальную для подготовки наемников ЧВК "Вагнера".

Наемников Пригожина расселили, сейчас разобьют по подразделениям и группам. Далее они пройдут к подготовке, какое-то боевое согласование и после этого будут перебрасываться в те страны, где они будут выполнять боевые задания.

Он (Лукашенко – 24 Канал) не будет сильно вмешиваться в работу вагнеровцев, туда его никто не впустит. Однако ЧВК "Вагнера" может нагонять страх на Лукашенко,

– отметил Жданов.

Недавно появилась информация от белорусов. Местные написали, что бригада сил специальных операций, которая находится на пути в Минск из села Цель, где размещены вагнеровцы, привели в состояние повышенной готовности. В целях, чтобы не допустить выдвижение "Вагнера" на Минск.

"Деятельность вагнеровцев в Беларуси нацелена не в сторону Украины, пока они концентрируют внимание на Африке и на заработке денег", – добавил военный эксперт.

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"Великие" дела вагнеровцев

"Эта речь человека похожего на Пригожина и с похожим голосом. Почему так говорю, ведь лицо не было видно", – сказал военный эксперт.

Главарь вагнеровцев рассказывает о "великих" делах вагнеровцев. Мол, наемники должны уезжать в Африку. У них там много работы: охрана алмазных копий, политических деятелей, складов, коммуникаций и т.д.

Что известно о пребывании вагнеровцев в Беларуси

С 15 июля наемники ЧВК "Вагнера" начала перемещаться в палаточный лагерь под Осиповичами в Беларуси.

На территории белорусской воинской части в поселке Цель зафиксировано по меньшей мере 485 единиц техники. Есть данные, что именно в этот населенный пункт направлялись бойцы российского ППК "Вагнера".

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнера" в Белоруссии будут инструктировать белорусских и российских военных. Остальные вагнеровцы будут иметь задачу "нервировать" в частности Польшу.