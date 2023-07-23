Прибыло уже 10 колонна: спутники фиксируют увеличение количества вагнеровцев в Беларуси

В Беларусь продолжают прибывать приспешники Евгения Пригожина, которого приютил у себя Лукашенко. Так, в телеграм-канале "Белорусский Гаюн" отметили, что в страну прибыла уже 10 колонна вагнеровцев.

В мониторинговой группе подчеркнули, что эта колонна двигалась по новому маршруту в Беларуси. Она едет в лагерь вагнеровцев под белорусским населенным пунктом Осиповичи.

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В Беларусь прибыла "юбилейная" колонна вагнеровцев

"Белорусский Гаюны" подчеркнули, что 23 июля утром в Беларусь прибыла 10 колонна наемников Пригожина. В этой колонне было не менее 10 единиц техники.

В "Белорусском Гаюне" сказали, что в Беларусь прибыли российские:

КамАЗ тент;

несколько УАЗ СГР (которые в народе называют "буханками");

микроавтобус Volkswagen Transporter

не менее 6 фур.

У большинства машин номера либо заклеены, либо у них есть номерные знаки России и так называемых террористических формирований "ЛНР" и "ДНР". Колонну сопровождает ГАИ Беларуси,

– подчеркнули в мониторинговой группе.



"Белорусский Гаюн" рассказали о прибытии 10 колонны вагнеровцев / Фото "Белорусского Гаюна"

Там также отметили, что эта колонна изменила маршрут, в отличие от своих предыдущих, и свернула вблизи населенного пункта Чериков в направлении Могилева и дальше двигалась на Бобруйск.

Вагнеровцев в Беларуси стало больше

Журналисты CNN опубликовали новые спутниковые снимки лагеря вагнеровцев, разместившихся в центральной части Беларуси. Так, на снимке за 21 июля показан лагерь, расположенный в районе населенного пункта Цель Беларуси.



Лагерь вагнеровцев в Беларуси 21 июля / Фото компании Umbra

Для сравнения, там также опубликовали предыдущие снимки от Maxar Technologies, датированные 16 июля. Эти фото позволяют увидеть там около 10 грузовиков и 5 автобусов.



Лагерь вагнеровцев 16 июля / Фото Maxar Technologies

Если сравнить эти два изображения, то можно увидеть, что в верхнем квадрате ранее пустовавшее пространство заполнилось палатками для личного состава или, вероятно, техникой. Впрочем, низкое качество этих фото не позволяет уверенно оценить изменения в лагере вагнеровцев.

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