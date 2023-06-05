"Обстреляли вагнеровцев и заминировали дороги": Пригожин в очередной раз "наехал" на минобороны России

Конфликт между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и минобороны России набрал новых оборотов. Так, "повар Путина" обвинил министерство в том, что обстреляли группы вагнеровцев, когда те выходили из Бахмута.

Кроме этого, приспешники российской минобороны якобы минировали тылы наемников ЧВК "Вагнера". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Пригожин снова жалуется о российском минобороны

Владелец ЧВК "Вагнера" подчеркнул, что российское министерство обороны возле населенных пунктов Опросное и Озаряновка, что в оккупированной Донецкой области, заминировали дороги, по которым его приспешнки должны были выходить из Бахмута. Как доказательство он опубликовал фото, где в очень плохом качестве видны люди, которые, вероятно, кладут мины.



Войска минобороны России минуют дороги вагнеровцев / Фото из телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

Впоследствии, когда наемники Пригожина заметили это, они решили разминировать эти дороги. Но по ним будто бы отрыли огонь, поэтому они должны были прекратить свои работы.

Как доказательство "повар Путина" опубликовал короткое видео, где действительно слышна стрельба. Пригожин также обвинил в этом действии российские минобороны.

По вагнеровцам стреляют, когда они разминируют дороги: смотрите видео

Все детали инцидента его военные расписали в рапорте. В нем отметили, что личный состав не пострадал, однако повреждение получил российский БТР "Урал".



Рапорт ЧВК "Вагнера" Пригожину / Фото с телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

К тому же приспешники Пригожина "применили соответствующие меры" к "военнослужащим министерства обороны России". Они также обнаружили командующего этой группой, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Вагнеровцы взяли в плен полковника минобороны России

Впоследствии в сети появилось видео, где вагнеровцы утверждают, что взяли в плен подполковника российской армии. По их словам, именно он приказал обстрелять автомобиль вагнеровцев, когда те уходили из Бахмута.

Вагнеровцы взяли в плен подполковника вооруженных сил России: смотрите видео

Этот мужчина начал оправдываться, что якобы обстрелял вагнеровцев "из-за личной неприязни". Несмотря на это, он "признался", что разоружил группу ЧВК "Вагнера".

Наемников ЧВК "Вагнера" выбили из части Бахмута