Еще один зенитный комплекс IRIS-T от Германии уже прибыл в Украину

Немецкие СМИ сообщали, 24 мая в Украину уже прибыл еще один ЗРК IRIS-T. Впоследствии информацию об очередной системе ПВО подтвердили и в Минобороны Германии.

Таким образом по состоянию на сейчас в нашей стране четыре системы IRIS-T средней дальности и одна система малой. Отмечается, что Германия пообещала предоставить еще два десятка ПВО различного радиуса действия.

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ПВО от Германии

В пятницу, 24 мая, Украина получила четвертую зенитную систему IRIS-T от Германии.

За последние полтора года системы вооружения доказали свою эффективность в защите крупных украинских городов Киева и Львова от российских воздушных атак. Они также перехватывали крылатые ракеты, нацеленные на критическую энергетическую инфраструктуру,

– пишет издание Spiegel.

В общем Берлин пообещал Киеву 9 систем ПВО IRIS-T SLM и 11 систем ПВО IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense. Однако, как отмечает издание, Украина нуждается не только в зенитных комплексах, но и боеприпасах к ним. Из-за усиления российских обстрелов и узкие места поставок со стороны поставщиков производителю трудно успевать за спросом в Украине.

Потребность Украины в ПВО