Еще один зенитный комплекс IRIS-T от Германии уже прибыл в Украину
Источник:Минобороны Германии
Немецкие СМИ сообщали, 24 мая в Украину уже прибыл еще один ЗРК IRIS-T. Впоследствии информацию об очередной системе ПВО подтвердили и в Минобороны Германии.
Таким образом по состоянию на сейчас в нашей стране четыре системы IRIS-T средней дальности и одна система малой. Отмечается, что Германия пообещала предоставить еще два десятка ПВО различного радиуса действия.
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ПВО от Германии
В пятницу, 24 мая, Украина получила четвертую зенитную систему IRIS-T от Германии.
За последние полтора года системы вооружения доказали свою эффективность в защите крупных украинских городов Киева и Львова от российских воздушных атак. Они также перехватывали крылатые ракеты, нацеленные на критическую энергетическую инфраструктуру,
– пишет издание Spiegel.
В общем Берлин пообещал Киеву 9 систем ПВО IRIS-T SLM и 11 систем ПВО IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense. Однако, как отмечает издание, Украина нуждается не только в зенитных комплексах, но и боеприпасах к ним. Из-за усиления российских обстрелов и узкие места поставок со стороны поставщиков производителю трудно успевать за спросом в Украине.
Потребность Украины в ПВО
- Госпожа посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что работа относительно потенциальных поставок Patriot продолжается "на всех уровнях". Однако это нелегкий вопрос. Страны имеют не так много систем, которые могут сбивать баллистические ракеты – поэтому они вынуждены считаться с собственной нацбезопасностью. Однако в вопросе есть "определенные продвижения".
- Румыния отмечает, что предоставление этой системы ПВО нашему государству – это непростой процесс. Страна готова передать Patriot при условии, что она получит что-то взамен. Румыния не хочет остаться без противовоздушной обороны.
- Владимир Зеленский в июне посетит Францию. СМИ пишут, что там он будет призывать страны НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Президент еще раньше обвинял Альянс в двойных стандартах, поскольку США и Великобритания помогать отражать иранскую атаку Израиля.