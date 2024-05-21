Германия собрала почти миллиард евро для украинского ПВО, – Бербок
Источник:Министерство иностранных дел Германии
В Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она анонсировала передачу оборонной помощи, которую Берлин подготовил для Украины.
Бербок отметила, что в Украине сейчас очень сложная ситуация: постоянный ракетный террор мирного населения, отсутствие света и массированное наступление на Харьковщине. Впрочем, украинцы мужественно держатся и помогают друг другу выжить. Чтобы защититься от российского града ракет и беспилотников, Украине срочно нужна усиленная ПВО.
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Помощь в усилении ПВО для Украины
По словам министра иностранных дел Германии, вместе с министром обороны Писториусом она запустила глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны Украины.
Сейчас собрано почти миллиард евро для дополнительной поддержки украинских сил ПВО, и мы интенсивно работаем над тем, чтобы их было еще больше,
– отмечает Бербок.
Министр отмечает, что они "по несколько раз переворачивают каждый камень" в поисках дополнительных систем Patriot. По ее словам, сейчас все должны объединить усилия, чтобы Украина выжила, чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы путинские войска скоро не оказались у немецких границ.
Как Европа помогает с усилением ПВО Украины
- 14 февраля в Брюсселе на 19-й встрече в формате "Рамштайн" обсуждали усиление украинской системы противовоздушной обороны. Перед заседанием "Рамштайн" в Брюсселе впервые провели заседание коалиции ПВО на уровне министров обороны во главе с Германией вместе с Францией. Об этом тогда заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
- Правительство Германии создало инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине. Берлин обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.
- В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 миллионов евро на немецкую инициативу, а в мае Канада пообещала дать более 55 миллионов долларов.
- Европейские лидеры обсудили передачу систем ПВО для Украины. Помочь Киеву прежде всего должны те страны, которые имеют эти системы и не используют их. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас во время второго дня заседания Европейского Совета в апреле 2024 года.