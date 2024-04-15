Могут ли польские системы Patriot защищать и небо Украины: Кулеба расставил точки над "і"
Сценарий, при котором американские системы ПВО в Польше смогут защищать небо над западом Украины, является реальным.
Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, все батареи Patriot зависят от решения Соединенных Штатов.
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Сейчас все реально. Но рассматриваются очень разные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от "прилетов" на их территории ракет или российских дронов,
– сказал министр.
Кулеба также отметил, что Украина "точно знает, где что находится".
Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы прикрывали вашу границу, будут прикрывать вашу границу, но дайте,
– подчеркнул он.
Системы ПВО для Украины: что известно
- Министр иностранных дел Украины заявил, что сейчас в мире есть 100 доступных систем Patriot. Например, более одной батареи может стоять на охране порта или аэродрома в соседних странах. Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время нам удастся получить хотя бы 7 дополнительных батарей для ЗРК.
- В западных СМИ сообщили якобы у Украины закончились ракеты для Patriot. В Офисе Президента опровергли такую информацию, но заметили, что эти ракеты действительно в дефиците. Также враг использует специальную тактику и специально выпускает на один объект 10 – 12 ракет, чтобы истощить систему.
- Европарламент отказался принимать решение по финансированию Совета ЕС. Там заявили, что это будет продолжаться, пока Украине не дадут системы Patriot. Речь идет именно о 7 батареях, о необходимости в которых и говорил Дмитрий Кулеба.