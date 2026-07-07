Киеву не выдадут лицензию на производство Patriot: как Украине бороться с российской баллистикой

Во время атаки 6 июля Украине катастрофически не хватало ракет ПВО для сбивания российских баллистических ракет. Владимир Зеленский заявил, что решением проблемы может стать лицензия на производство PAC-3 для ЗРК Patriot.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может предоставить Европе лицензию на производство оружия. Впрочем, как отметил в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, проблема гораздо глубже, а европейцы четко осознают, что эти ракеты нужны им самим.

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Может ли Украина получить лицензию на Patriot?

Маловероятен сценарий, при котором европейцы отдадут нам ракеты, которые они хранят на своих складах. Причина этого проста – в случае нападения на их территорию каждый хочет иметь возможность защищаться. Для этого нужно вооружение, поэтому его не хотят никому передавать.

Более того, известно, что в течение года производят 650–700 ракет для ЗРК Patriot. Только в течение ночи 6 июля на Украину летело 29 баллистических ракет. Для того, чтобы их сбить, нужно использовать несколько десятков ракет PAC-3. Сложно представить, что Европа и США будут готовы отдать практически все свои запасы одной стране.

Обратите внимание! Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Россия сознательно наращивает большое количество баллистических ракет, понимая, что Украине не хватает средств для их сбивания. Он отметил, что в мире за месяц производят меньше ракет для Patriot, чем Россия запускает за это же время. Федоров обратился с просьбой к странам, имеющим на своих складах противобаллистические ракеты, передать их Украине.

Что касается лицензии на производство, то Трамп этого не отрицает, но и не подтверждает. Эту тему активно обсуждают, американского президента спрашивали о лицензии на саммите "Большой семерки" в черни 2026 года. Он ответил, что рассмотрит такой запрос.

"Но я не сомневаюсь, что Украине никто не даст лицензию на производство PAC-3. Нам нужно работать над своей противоракетной обороной. Об этом ведутся переговоры, уже даже есть проект от Fire Point, где обещали такие ракеты до конца года", – рассказал Валерий Клочок.

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Европа уже давно должна была позаботиться о таком вооружении, но у нее нет даже собственной баллистики. В целом в мире есть две страны, которые создают противоракетные средства – это Соединенные Штаты и Япония. Именно они производят около 700 единиц в год.

Конечно, масштабирование будет, но, скорее всего, их будут производить в Европе. Что касается Украины, у меня есть сомнения. К тому же очередь на ракеты расписана на несколько лет вперед,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Также можно упомянуть об украинской крылатой ракете "Фламинго", которой уже наносились удары по России. Но важно увеличить количество таких средств, ведь пока речь не идет о сотнях запусков. Вероятно, причина в том, что западные партнеры не продают нам в достаточном количестве компонентов для этих ракет. Поэтому проблема даже не в деньгах.

Кроме того, компании, являющиеся монополистами в производстве оружия, не спешат предоставлять возможности для расширения производственных мощностей тем компаниям, которые могут составить им конкуренцию. К сожалению, это уже привычная история.